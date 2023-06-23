Окупанти обстріляли комунальне підприємство у Херсоні, двоє загиблих, 4 поранені (фото, відео 18+) [ Редагувати ]
Російські окупанти у п'ятницю, 23 червня, обстріляли Херсон, під удар потрапило транспортне комунальне підприємство. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через ворожі удари на місці загинув 55-річний працівник. Його 43-річний колега від отриманих поранень помер у лікарні.
Ще чотири працівники підприємства наразі знаходяться в медичних закладах. Лікарі надають їм необхідну допомогу.
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