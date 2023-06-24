Тож чи може ця зброя, зрештою, вчинити стратегічний перелам на фронті?

І поки стежимо за подіями на росії, не можемо не пригадати як минулого року росіян налякали "Хаймарси". Пекельна зброя, яка швидко перетворилася на легенду в Україні. Стріляє реактивна система прицільно, влучно та ще й коли ворог не очікує. Як ця зброя змінила становище на фронті - дивіться далі.

Рік на озброєнні українського війська!

Була паралізована логістика і росіяни змушені були відійти…

Нищівні Хаймарси! Зброя, яка істотно вплинула на хід війни!

Українські військові швидко вчаться і інколи вражають цілі на більшій відстані, ніж взагалі вважалося…

Скільки "Хаймарсів" за рік "знищили" ротом російські пропагандисти?

А що ж тоді трапляється? Через що трапляється та сама "бавовна" на всій території…?

Що буде, коли Україна отримає далекобійні ракети для "Хаймарсів" "Атакамс"?

Ми бачимо постійний рух щодо "Атакамсів"! Конгрес США все більше тисне на адміністрацію, щоб їх також надали.

Американські реактивні системи M142 HIMARS. Ними ЗСУ завдають ударів по російських військових об'єктах далеко за лінією фронту.

Торік улітку ось таким ефектним було знайомство московитів із ракетами "Хаймарс". Запалали їхні склади з боєприпасами, техніка, командні пункти і "скрєпні" місця кремлівських пропагандистів.

В Пентагоні офіційно дозволили атакувати Крим американською зброєю. Зазначають, що Київ зможе завдати ударів по більшій частині цілей на полі бою. Йдеться про РСЗВ "Хаймарс".

Наявність в українських військових "Хаймарсів", вочевидь, неабияк деморалізувала окупантів.

Я говорю у нас всю технику старую расконсервируют, у нас нет новой техники. У них работают "Хаймарс", у них все работает. У нас вообще нет ничего такого…

Свою аудиторію пропагандисти кинулися заспокоювати. Їх аргументи, мовляв, у нас є такі самі, або ще й кращі системи "Смерч" і "Ураган". Хоча розроблені вони ще за царя Панька.

Михайло Жирохов, воєнний експерт:

Є дуже потужна відмінність. "Ураган" може стріляти тільки на 35 кілометрів, а "Хаймарси" вони вісімдесят кілометрів, американці пишуть 84 кілометри, але фактично стріляють на вісімдесят. І основне, що для Хаймарсів характерне, це точність…

Точність і невразливість для російської системи ППО. Ракети Хаймарсів стали нічним і денним жахіттям для рашистів. Навіть розробники цієї системи – американці - вражені небаченим результатом.

Йєн Вільямс, експерт Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Ви знаєте, "Хаймарси" змусили Росію повністю перебудувати свій тил, логістику; пересунути командні пункти подалі від лінії фронту, розташувати свої склади і бази подалі - і все це значно ускладнило маневрування, переміщення та передислокацію сил. Підсумки ми бачимо сьогодні…

А підсумки такі: із найбільш гучного - Новорічна ніч у Макіївці. Де ударом "Хаймарсів" в будівлі тамтешнього ПТУ було ліквідовано понад півтисячі окупантів.

Михайло Жирохов, воєнний експерт:

Офіційно російське міністерство оборони заявило про 89 загиблих, зараз є прізвища трьохсот загиблих, а взагалі по гарячих слідах говорили про шістсот загиблих. А нещодавно, буквально три-чотири дні тому під Кремінною був нанесений удар, коли один російський генерал вишикував військо і вирішив дати їм настанови, росіяни знаходилися дві години на одному місці і туди прилетіли "Хаймарси". Кількість загиблих невідома, але якщо дивитися на пропагандистьські телеграм-канали, то близько 200-300 двухсотих тільки…

Ну і як не згадати удари по Антонівському мосту і звільнення правобережжя Херсонщини.

Йєн Вільямс, експерт Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Кампанія зі звільнення Херсона - яскравий приклад того, як ця зброя дозволила українській армії не атакувати "влобову", а використовувати точні удари по об'єктах в тилу, щоб придавити російські сили в тій місцевості та змусити їх залишити цей район.

Для підняття бойового духу кремлівська пропаганда розпочала інформаційно-психологічну операцію. Нібито, "Хаймарси" нічого не вирішують. Їх лущать, як горішки…

Такі крики були в нас, що ось, якщо дадуть "Хаймарси", то все пропало. Якщо памятаєте, то дали "Хаймарси" і нічого надприроднього не відбулося...

От тільки тому, хто знищить бодай одну таку установку, кремлівський дід одразу пообіцяв дати героя росії. І кількість "знищених" "Хаймарсів" у зведеннях міноборони рашистів почала рости. Вже більше чотирьох десятків. А це вдвічі перевищує кількість поставлених систем Україні.

Владислав Селезньов, воєнний експерт:

Жодної системи РСЗО класу "Хаймарс" не було знищено, ба більше, ворог час-від-часу розповідає, що він знищує усі снаряди "Хаймарсів" у небі. А в мене тоді питання, а що ж тоді відбувається? Звідки береться уся та бавовна, яка часто-густо відбувається на всій території?

Офіційно Україна отримала два десятка одиниць реактивних систем типу "Хаймарс". Багато це чи мало? Для розуміння, Франція має 13, Туреччина - 12 і майже стільки має Ізраїль. Втім, жодна із цих країн не воює із горезвісною "другою армією" світу.

Стівен Бланк, провідний експерт Інституту дослідження міжнародної політики:

Це потрібно українцям на фронті. Я з тих, хто із самого початку виступав за виділення танків, я агітував за F-16. Знаєте, ми повинні розуміти, що наша власна безпека міцно пов'язана із безпекою України - це взаємозалежні речі. Це інвестиції в нашу безпеку!

Важливим також є вид боєприпасів, які використовують "Хаймарси" та їхні аналоги M270. Вони можуть бити реактивними ракетами, на відстань 40 чи 80 кілометрів. А можуть вражати цілі й потужними балістичними ракетами "Атакамс" із радіусом удару до 300 кілометрів. Давати чи не давати українцям таку зброю, у Штатах триває дискусія.

Йєн Вільямс, експерт Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Знову і знову, як ви бачили, ми перетинали проведені Москвою червоні лінії, а Путін, по суті, нічого не зробив. Цілком зрозуміло, що на цьому етапі він намагається відтермінувати підтримку України. Але, ці плани повільно руйнуються. Ми бачимо дедалі більший тиск, аби забезпечити Україну більш ефективною зброєю. На жаль, не так швидко, як хотілося б. Ми бачимо це із літаками F-16, і бачимо постійний рух щодо "Атакамсів".

Тож чи може ця зброя, зрештою, вчинити стратегічний перелам на фронті? Більшість аналітиків кажуть - може! Американські РСЗВ справді мають великий потенціал, але кількість все ж має значення.

Стівен Бланк, провідний експерт Інституту дослідження міжнародної політики: