Військове повстання в рф засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його похід на Москву показало слабкість кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що після ситуації з заколотом "вагнерівців" Кремль зараз стикається з вкрай нестабільною рівновагою.

Угода, укладена між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою, а повстання ватажка найманців виявило серйозні недоліки Кремля та Міноборони РФ.

Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот Пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем.

"Образ Путіна, який з'являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив", - йдеться в публікації.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що повстання виявило слабкість російських силових структур та продемонструвало нездатність Путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози, а також ще більше підірвало його силову монополію.

Швидкий наступ Пригожина на Москву виставив на сміх більшу частину російських регулярних військ, і абсолютно всім представникам служби безпеки, держпідприємствам та іншим ключовим чиновникам у російському уряді було показано, що приватні збройні сили, відокремлені від центральної держави, можуть "добитися вражаючих результатів".

У звіті йдеться про те, що дії "вагнерівців" також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в окупаційній кампанії в Україні, а також показали небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів РФ.

Кремль важко реагував швидко в інформаційному просторі, а жителі Ростова-на-Дону не виступали проти "вагнерівців", а в деяких випадках навіть їх вітали, приймаючи дії Пригожина.

Крім того, явне здивування Кремля вчинком ватажка найманців погано відбивається на російській внутрішній розвідувальній службі ФСБ. Пригожин постійно посилював свою риторику проти Міноборони РФ до свого збройного заколоту, і Путіну не вдалося знизити цей ризик.

У звіті ISW зазначається, що аналітики не прогнозують швидкий крах російського уряду, проте заколот Пригожина і події в РФ, швидше за все, завдадуть суттєвих збитків уряду Путіна та військовим зусиллям Росії в її війні проти України.