ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 224 630 одиниць живої сили.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;
танків - 4030 (+6) од.;
бойових броньованих машин - 7806 (+2) од.;
артилерійських систем - 4034 (+19) од.;
РСЗВ - 624 (+5) од.;
засоби ППО - 385 (+2) од.;
літаків - 314 (+0) од.;
гелікоптерів - 308 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3472 (+12) од.;
крилаті ракети - 1259 (+41) од.;
кораблі/катери - 18 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 6735 (+4) од.;
спеціальна техніка - 552 (+4) од.;
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