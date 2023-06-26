Компанія Motorola анонсувала підготовку до випуску свіжих флагманів – Razr 40 та його покращену версію Ultra. Ключова особливість цих смартфонів - гнучкий форм-фактор, у складеному варіанті вони справді маленькі і помістяться в кишеню. У корпус вбудовано два дисплеї, розмір додаткового становить 3,6 дюйми, а основного - 6,9. Новинки будуть працювати під керуванням Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Гнучкі телефони https://comfy.ua/smartfon/ – це тренд, розглянемо найкращі моделі таких пристроїв та їх можливості.

Samsung Galaxy Fold 4: багатозадачність на найвищому рівні

Корейський бренд створив гаджет, який розкривається подібно до книги або крил метелика. Ключові характеристики цієї моделі:

Процесор. Працює пристрій на основі 8-ядерного чіпа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Процесор дозволяє використовувати смартфон у режимі багатозадачності, запускати кілька складних програм одночасно. Камери. Основна складається з трьох модулів на 50, 10 та 12 Мп, обладнана оптичною стабілізацією та яскравим спалахом. Фронтальних об'єктивів два, зовнішній на 10 Мп, а внутрішній на 4 Мп. Камери дозволяють знімати фото та відео у високій якості, для наближення віддалених об'єктів передбачений потужний зум. Корпус. Він виготовлений з металу та скла, захищений від пилу вологи за стандартом IPX8. Смартфон можна занурювати під воду, що дозволяє створювати круті знімки під час відпочинку або подорожей до моря.

Діагональ внутрішнього дисплея становить 7,6 дюйми. Завдяки таким розмірам можна дивитися фільми наче на планшеті. Це зручніше, ніж на телефонах із стандартними розмірами екранів.

Samsung Galaxy Flip 4: компактний та продуктивний

Ще одна «розкладачка» корейського виробника, основна відмінність від попередньої моделі – відкриття відбувається вертикально. У складеному стані смартфон легко поміщається до кишені. У відкритому положенні це класичний мобільний телефон. Ключові параметри пристрою:

екран Dynamic Amoled 2x;

частота оновлення 120 Гц;

подвійна основна камера 12+12 Мп;

акумулятор ємністю 3700 мАг;

вбудований сканер відбитків пальців.

Samsung Galaxy Flip 4 – стильний смартфон з крутими можливостями. За продуктивність та багатозадачність відповідає 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, як і в попередній моделі. З таким пристроєм легко використовувати складне ПЗ, не втрачаючи продуктивності.

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Над зовнішнім виглядом цієї моделі працювали не лише розробники, а й дизайнер Айріс ван Херпен. Компактний корпус покритий склом, він гарно переливається, а користувач отримує приємне відчуття взаємодії з гаджетом. У смартфоні запропоновані широкі можливості для фотографії та відеозйомки. Створювати деталізовані фотографії легко завдяки технології Ultra Spectrum Image. Інші характеристики смартфона:

батарея ємністю 4000 мАг;

потрійна основна камера;

OLED-дисплей.

Працює флагман під керуванням фірмової операційної системи бренду HarmonyOS. Виробник обладнав пристрій модулями Wi-Fi, Bluetooth, подбав про конфіденційність. Коли гаджет складений, можна вимкнути GPS, камеру та мікрофон.

Апарати з гнучким форм-фактором зручні, адже вони займають менше місця, а деякі в розкладеному вигляді можуть замінити планшет. Останні – топове рішення для шанувальників мобільного кіноперегляду. Якщо хочете детальніше ознайомитись із можливостями таких смартфонів, рекомендуємо відвідати сайт Comfy.ua.