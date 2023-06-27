Український олігарх - під розслідуванням британського уряду. Чоловіка підозрюють у роботі на російське ФСБ. Його ім'я не розкривають з юридичних причин. Що відомо про цю справу та як українець разом із сім'єю опинився у Лондоні після повномасштабного вторгнення - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Під носом у британських спецслужб. Журналіст Річард Голмс провів масштабне розслідування щодо українця, якого у США вважають російським агентом. Зараз він розкошує у Лондоні та ще й перевіз сюди свою родину за схемою для українських утікачів. Річард Голмс понад 10 років займається питаннями національної безпеки Великої Британії. Пів року тому він вийшов на слід українського олігарха зі зв'язками в російському ФСБ. Розслідувач вирішив не розкривати ім'я цього чоловіка з юридичних причин.

Але розповів, що розбагатів українець завдяки бізнесу в Росії. В Україні він зараз під санкціями. А в Службі безпеки його підозрюють у масштабних фінансових злочинах. Як йому вдалося виїхати за кордон - питання відкрите. Найімовірніше - скористався кількома паспортами. А от потрапити до Лондона - проблеми не склало. У нього була віза інвестора, її видають тим, хто вкладає чималі суми в британську економіку.

В США до нього були б не такі прихильні, каже Голмс. Там мають численні докази його зв'язків із російською розвідкою. І вважають загрозою Україні та Сполученим Штатам. Мовляв, він причетний до відмивання грошей для підсанкційних організацій в США та Європі та залучений до транснаціональної злочинної діяльності.

Річард Голмс, журналіст-розслідувач:

Я мав змогу передивитися багато секретних матеріалів американської влади про цю особу, це був період від 2017 до 2021 року, я також говорив із діючим чиновником американського уряду, який сказав, що цього українця вважають завербованим російським ФСБ, потім я говорив із колишнім агентом американського ФБР і він сказав, що ця людина давно мала бути за гратами, а не вільно жити у Великій Британії, що це просто насмішка.

Цей випадок підіймає питання національної безпеки, каже журналіст. Бо Лондон не просто прихистив імовірного російського агента, але й дозволив його сім'ї скористатися схемою Homes for Ukraine. Її розробили спеціально для втікачів від війни. Скільки ще підозрілих особистостей заїхало у такий спосіб, тепер цікавляться британські депутати. І вимагають у міністерства закордонних справ розібратися.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Я зроблю все необхідне, щоби моє міністерство перевірило це питання і, можливо, підключило до розслідування міністерство внутрішніх справ.

Та наразі цей неназваний олігарх насолоджується життям у Лондоні. Живе у багатомільйонній квартирі у середмісті, харчується у дорогих ресторанах. Сам чоловік відкидає усі звинувачення. Каже, що завжди був патріотом, а в Лондоні працює волонтером, допомагає армії. Він підтвердив, що його родина скористалася схемою Homes For Ukraine. А розслідування британського журналіста називає ще однією провокацією, мовляв, у такий спосіб, хочуть підірвати його репутацію.