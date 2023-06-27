Євросоюз готується до саміту лідерів. Зараз у Люксембурзі засідає рада з загальних питань, а напередодні завершилася зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Повістку дня відкоригував недопохід вагнерівців на Москву. Тепер європейці наполягають на ще більшій військовій підтримці України. Подробиці - дивіться далі.

Що сильніше дестабілізується ситуація в росії, то більше гуртуються європейські держави довкола України. Марш на Москву Пригожина з його найманцями вказав на слабкість і вразливість кремлівського режиму. Монстр повстав проти свого творця, вважає верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. І все б нічого, але нестабільність охоплює одну з найбільших ядерних держав.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

Ці події показали, що російська держава і особиста довіра до Путіна ослаблені. Політична система демонструє тріщини. Якщо раніше ми розглядали Росію як загрозу, тому що у неї є сила й можливість нападати на мирних сусідів, то зараз з'являється ризик через внутрішню політичну нестабільність і крихкість великої ядерної сили.

Єдиний спосіб захиститися - розробити власну стратегію на випадок непередбачуваних ситуацій в Росії. А ще - посилити підтримку України. Євросоюз працює над восьмим траншем військової допомоги, а також збільшив власний фонд миру на 3,5 мільярди євро. Тепер його межа - понад 12 мільярдів. Європейці також обіцяють зробити все, щоб знайти спосіб відбудувати Україну за кошти заморожених російських активів, наразі їх назбиралося на 300 мільярдів доларів. Для цього ведуть консультації усередині блоку та зі Сполученими Штатами. Свою пропозицію має Естонія.

Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ Естонії:

Естонія розробила законодавчу схему, як скористатися замороженими активами. Скоро ми її представимо. Також подібна схема є в Канаді, однак там інша законодавча рамка. Тож, сподіваюсь, наше напрацювання стане прикладом для всієї Європи. У результаті міжнародної співпраці Україна зможе скористатися грішми, які надійдуть від продажу власності рф.

Україну на зустрічі міністрів онлайн представляв очільник нашого МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав колег максимально пришвидшити навчання українських пілотів та техніків, а також передати Україні літаки західного зразка. Щодо тренування наших бійців, - тут ідеться не лише про пілотів - Євросоюз уже прийняв на навчання 24 тисячі українських військових і загалом планує підготувати ще шість тисяч. Також ЄС зобов'язався просувати у світі українську формулу миру.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

Ми підтвердили підтримку Мирної формули від України і шукаємо якомога ширшої підтримки для неї. Це буде велика робота для Європейської служби, а також для мене, щоб добитися підтримки для України по всьому світу - для справедливого, чесного та тривалого миру.

Подальшу співпрацю з Україною, розробку санкцій проти росії та нестабільність кремлівського режиму лідери Євросоюзу цього четверга обговорюватимуть у Брюсселі.