Міністерство цифрової трансформації відкрило на порталі "Дія" бета-тестування послуги з отримання кваліфікаційних документів для моряків. Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

Послуга дозволить морякам подати заяву без відвідувань держорганів, папірців і хабарів. Все просто та зручно на порталі Дія.

Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до взаємодії моряків та Адміністрації судноплавства.