Прибере корупцію на $150 млн: у "Дії" запускають дипломування моряків [ Редагувати ]
Міністерство цифрової трансформації відкрило на порталі "Дія" бета-тестування послуги з отримання кваліфікаційних документів для моряків. Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.
Послуга дозволить морякам подати заяву без відвідувань держорганів, папірців і хабарів. Все просто та зручно на порталі Дія.
Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до взаємодії моряків та Адміністрації судноплавства.
Раніше реєстр документів моряків перебував у приватних руках, нагадав міністр.
Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Корупціонери заробляли на цьому близько 150 млн доларів на рік. Ми знищили корупційну схему.
Моряки самостійно подаватимуть документи на порталі Дія. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.
Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням просто зараз.
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