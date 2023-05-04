Електроний акциз, сертифікати для моряків і розмитнення авто в "Дії": Федоров назвав пріоритети Мінцифри (відео) [ Редагувати ]
Впродовж цього року міністр цифрової трансформації запустить кілька нових продуктів, які дозволять цифровізувати кілька популярних послуг і виключили максимально людський чинник, а отже і корупцію. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Я можу сказати кілька прикладів конкретних, чим ми зараз займаємось, що буде для нас пріоритетом у наступні шість місяців. Наприклад електронний акциз зараз приймається законопроект, і ми будемо впроваджувати інформаційну систему для того, щоб боротися з контрафактом у цьому напрямку, з нелегальним тютюном, алкоголем, і збільшувати податки в наш бюджет.
Також ми зараз працюємо над послугою з Міністерством відновлення - послуга сертифікації для моряків, будемо запускати серію на порталі "Дія".
Працюємо над розмитненням авто в "Дії", зараз переподаємо законопроект, який до того не був проголосований у парламенті.
І звичайно, бата-тестування послуги "єВідновлення". Це масштабний проект, це реєстр пошкодженого майна і виплат, які будуть отримувати наші громадяни. Разом із Кубраковим - віцепрем'єром профільним, міністерством відновлення ми працюємо над цією послугою і в наступні кілька місяців вона буде в фокусі найголовнішому для нас.
Ми вже десь 70% найпопулярніших послуг цифровізували, виключили максимально людський чинник. Але якщо ми говоримо про "Відбудову", то ця послуга вже у бета-тестуванні, протягом цього місяця запрацює для громадян.
Всі проекти, у тому чи іншому форматі вже запустять у цьому році і далі будуть розвиватися. Ми побудували такий фундамент цифрової держави, який дозволяє нам майже кожного тижня запускати тестування або повноцінно запускати нові послуги.
Михайло Федоров також повідомив, що у вересні разом з МВС до "Дії" переведуть весь процес купівлі-продажу автомобілів.
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У червні зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, у серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу автомобілів переведуть у цифровий варіант - у "Дію". Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко
Витяг про несудимість тепер можна отримати у застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
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