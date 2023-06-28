Литва придбала дві установки NASAMS для України [ Редагувати ]
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва придбала дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS. Про це він повідомив в Twitter.
Їх передадуть Україні.
Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі.
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