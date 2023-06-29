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У липні на українців очікує ряд змін, які стосуються комунальних платежів, збільшення акцизів на пальне, що автоматично призведе до здорожчання низки товарів та послуг.

Нові пенсії

З 1 липня запланована остання за поточний рік індексація пенсій. Виплати на 19,7% підвищать для колишніх чиновників та науковців.

Збільшення виплат коливатиметься від 100 до 1 тисячі гривень.

Субсидії можуть забрати

У липні українців можуть позбавити субсидій через низку причин:

Велика житлова площа (понад 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків);

Здійснена велика покупка (понад 50 тисяч гривень або купівля земельної ділянки чи іншого нерухомого майна);

Борги за комуналку (понад три місяці);

Більше одного житла або автівки у власності (транспортний засіб який випустили менш як 5 років тому, крім мопеда і причепа);

Якщо на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму;

Коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють;

Є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію;

Члени родини чи домогосподарства є боржниками за аліментами.

Нові тарифи на світло та воду

З 1 липня українцям надійдуть платіжки з новою вартістю на світло та воду. Зокрема електроенергія тепер для побутових споживачів зрівнялася до позначки 2,64 гривні за кіловат. Також, на 25 – 50%, зросла вартість розподілу електроенергії.

Також, не виключено, що бізнес платитиме за світло 2 706,63 гривні за мегават-годину при мінімальному навантаженні й 5 413,26 гривні за мегават-годину при максимальному.

Встановлення нових цін на електроенергію для ринку, найімовірніше, спричинить зростання вартості послуг на водопостачання та водовідведення, оскільки витрати на електрику становлять істотну частину при формуванні тарифів водоканалів. У середньому, вартість тарифів на водопостачання та водовідведення може зрости на 33%, але ціна для кожного водоканалу встановлюється окремо.

Нові ціни на пальне

З 1 липня також повернуться ставки акцизу довоєнного рівня. Зокрема, акциз для бензинів становитиме 213,5 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 139,5 євро за 1000 літрів, а для газу скрапленого - 52 євро за 1000 літрів.

Водночас здорожчання акцизу автоматично призведе й до здорожчання палива на українських АЗС. Експерти прогнозують, що у мережах вартість літра бензину підвищиться десь на 12 гривень, дизельне пальне може зрости на 10 гривень за літр, а автомобільний газ - на 5 гривень. Тобто бензин марки А-95 може підскочити до 56,56 гривні за літр, дизель - до 53 гривень, а газ - до 31,91 гривні.

Ліки за рецептом

З 1 липня лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", відпускатимуть лише за електронним рецептом.

Норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України, за винятком прифронтових територій. Водночас на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Скасування карантину через коронавірус

З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.