Через провальну спробу військового заколоту Євгена Пригожина, ПВК "Вагнер" перестає бути самостійним збройним формуванням і більше не воюватимуть проти України. Про це заявив "Українській правді" керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Євген Пригожин звинуватив міноборони рф в ударах по табору найманців ПВК Вагнера. Після цього він оголосив, що його бійці вирушають "розбиратися" зі "свавіллям" у росії. Наступного ранку вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону і вирушили до Москви. Пригожин вимагав видати найманцям міністра оборони сергія шойгу та начальника Генштабу валерія герасимова.

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу про військовий заколот. володимир путін назвав те, що відбувається, зрадою та зрадою.

Увечері 24 червня прес-служба олександра лукашенка заявила про його переговори з Пригожиним, під час яких керівник ЧВК погодився зупинити рух найманців на Москву.

Сам Пригожин повідомив, що найманці повертаються до польових таборів згідно з планом. Після цього у Кремлі заявили, що кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам він поїде до Білорусі.