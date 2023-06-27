"Вагнерівці" знищили рідкісний літак Іл-22 - Ігнат [ Редагувати ]
Речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у рф не більше десяти. Про це він розповів в інтерв’ю НВ.
Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації група "Вагнера" на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" у рф було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації.
Ігнат нагадав, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише "пошкодили" його.
Він повернувся тоді на базу, трішки "пошматований", його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50.
Такий А-50 намагались підірвати партизани в білорусі за допомогою дрона.
Вони (А-50, - ред.) на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні.
Крім того, за його даними, було знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії рф, і таких гелікоптерів в росії є "не так багато".
Речник повітряних сил назвав знищення Іл-22 "гарною новиною" для України.
Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс не забувайте ще льотчики. Вони найцінніший здобуток, пілота просто так не підготуєш.
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