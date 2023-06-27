Речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у рф не більше десяти. Про це він розповів в інтерв’ю НВ.

Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації група "Вагнера" на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" у рф було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації.

Ігнат нагадав, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише "пошкодили" його.

Він повернувся тоді на базу, трішки "пошматований", його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50.

Такий А-50 намагались підірвати партизани в білорусі за допомогою дрона.

Вони (А-50, - ред.) на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні.

Крім того, за його даними, було знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії рф, і таких гелікоптерів в росії є "не так багато".

Речник повітряних сил назвав знищення Іл-22 "гарною новиною" для України.