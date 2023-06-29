Загострення параної, очікування ножа в спину, недоповстання "Вагнера" сильно вдарило по путіну - кажуть західні експертизи. Мовляв, він досі намагається зрозуміти, хто був готовий його зробити й стати на бік бунтарів.

Чи дійсно це кінець кінця шляху - думки європейських аналітиків зібрали нашу міжнародну оглядачку Світлану Чернецьку в Лондоні.

Масштабні чистки у збройних силах країни-агресорки. В Інституті вивчення війни кажуть про ознаки кадрових перестановок в керівництві та особовому складі армії. Мовляв, кремль намагається відсіяти усіх, хто виявив "недостатню рішучість" у придушенні заколоту Пригожина. У міжнародній агенції "Ройтерс" кажуть про допити старших офіцерів та командування щодо їхньої участі у повстанні. Після недобунту з публічного поля абсолютно зникли начальник Генштабу Герасимов та командувач російськими військами в Україні Суровікін. Суровікіна, зокрема, підозрюють у сприянні бунту. "Москов-таймз" заявила про його арешт. Але західним аналітикам поки що не вдається це підтвердити. Наразі очевидно одне - внутрішні проблеми у військовому керівництві та оточенні путіна - наростають.

Максім Такер, кореспондент газети "The Times":

Для Путіна точно виглядає не добре, що так багато людей просто стояли осторонь, вони нічого не казали під час заколоту. Тепер багато людей кажуть, що ой, ми були на відпочинку, то були вихідні. Але я впевнений, що путін сподівався, що люди будуть виходити одразу ж із засудженням і чітким виявом його підтримки.

Анна Рейд, історикиня, експертка зі Східної Європи:

путін, напевно, себе зараз запитує - хто в службі безпеки та в армії підтримував та заохочував Пригожина, хто змусив його повірити, що він може дійти до москви та скинути керівництво Міноборони та армії. Головне питання, хто залишився відданим йому, це його буде турбувати.

Західні аналітики говорять про підсилення параної путіна та очікування чергової зради. Тож у розпал цього полювання на відьом, нинішній міністр оборони країни-агресорки може ще міцніше закріпитися на своєму місці. У очільника кремля не було приводів засумніватися у відданості Сергія Шойгу, якого так сильно хотів усунути Пригожин. В "Нью-Йорк Таймз" кажуть, що одразу кілька російських генералів підтримали заколот "вагнерівців". Початок кінця путіна - так характеризують цю ситуацію західні аналітики.

Вільям Гейг, ексміністр закордонних справ Великої Британії (2010-2014 рр.):

У системі, яка тримається цілковито на страху та корупції, якщо у диктатора в її центрі немає монополії на страх, а щупалець у всій системі корупції, тоді система рухне. Зараз треба слідкувати за тим, як путін помститься, чи зможе помститися, а якщо ні - тоді наступного разу, коли буде проблема, то усі люди, які мали сумніви, усі люди зі служб безпеки й армії, які не знали на чий бік стати, наступного разу вони приєднаються до повстання, вони дістануть путіна.

Річард Даннатт, генерал британської армії у відставці:

Немає сумнівів, що путін став слабшим лідером і українцям треба цим скористатися. Український контрнаступ мусив початися повільно, їм треба було перегрупуватися з оборони в наступ, щоби побачити слабкі місця у російських лініях захисту. І коли вони їх знайдуть у наступні дні чи тижні, тоді вони висадять цих 10-12 бригад добре натренованих, добре озброєних Заходом, і тоді ми побачимо вирішальні зміни на полі бою, які зможуть відіграти роль у зміщенні путіна з влади.

Чергові кадрові перестановки в армії країни-агресорки не стануть дивиною. Від початку повномасштабного вторгнення військове керівництво змінювалося кілька разів, це не надто впливало на хід війни. Але що більше чвар та розбрату буде в оточенні путіна, то менше уваги приділятимуть бойовим діям в Україні. Втім, хай що відбуватиметься в країні окупантів, українська армія зараз впевнено просувається вперед, відзначають західні аналітики.