Перший рівень небезпеки: жителів Києва та області попередили про негоду [ Редагувати ]
В Українському гідрометеорологічному центрі попередили українців про негоду.
30 червня, у другій половині дня, очікуються грози. У повідомленні застерігають: оголошено перший рівень небезпеки.
За прогнозами синоптиків, майже всі області України накриють короткочасні дощі, місцями очікуються грози.
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