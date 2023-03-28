Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" замість генерал-лейтенанта Михайла Забродського, який склав повноваження. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 20 березня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Михайла Забродського, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Забродський був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська Солідарність".

Комісія розглянула вказану Постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 26, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Ірина Никорак є депутаткою Київради від фракції "Солідарність", входить до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку столиці.