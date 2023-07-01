Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції терміном на десять років проти 291 юридичної особи з росії (заводи та компанії), а також 192 фізосіб, переважно росіян.

Згідно з указом, опублікованим на сайті президента України, до списку санкцій включено:

"Казанский Завод Электроприбор", який спеціалізується на виготовленні авіаційного спецпризначення,

"Научно-производственное предприятие "Салют", яке виробляє вироби в галузі корабельної радіолокації,

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева",

"УралКомЭнерго".

Санкції також торкнулися російських підприємств з ремонту військово-технічного майна.

Під обмеження також потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка з 20 травня поновила авіасполучення з росією.