Зеленський ввів санкції проти 291 російської компанії та грузинської Georgian Airways [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції терміном на десять років проти 291 юридичної особи з росії (заводи та компанії), а також 192 фізосіб, переважно росіян.
Згідно з указом, опублікованим на сайті президента України, до списку санкцій включено:
- "Казанский Завод Электроприбор", який спеціалізується на виготовленні авіаційного спецпризначення,
- "Научно-производственное предприятие "Салют", яке виробляє вироби в галузі корабельної радіолокації,
- "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева",
- "УралКомЭнерго".
Санкції також торкнулися російських підприємств з ремонту військово-технічного майна.
Під обмеження також потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка з 20 травня поновила авіасполучення з росією.
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