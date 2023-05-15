"Були заборонені майже чотири роки": Грузія відновлює прямі авіарейси з росії [ Редагувати ]
Грузія дозволила першій російській авіакомпанії відновити рейси до країни, які були заборонені майже чотири роки. Перший відбудеться вже цього тижня.
Як повідомляє Imedi, заявив глава Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі.
За його словами, п'ять авіакомпаній подали заявки на виконання прямих рейсів між росією та Грузією.
При цьому Давіташвілі підкреслив, що жодна з авіакомпаній, яка перебуває під санкціями, не виконуватиме рейси. Вже сформовано список критеріїв отримання дозволу на здійснення польотів між країнами.
"Як я вже казав, вже отримано заявки п'яти авіакомпаній, з них перевірку однієї вже завершено, це авіакомпанія "Азимут", яка зможе виконувати рейси з 17 травня. Вказаний дозвіл видано сьогодні Агентством цивільної авіації Грузії, і польоти розпочнуться з 17 травня", - заявив Давіташвілі.
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