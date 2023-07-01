ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи й просування вперед. Протягом доби знищили майже дві роти росіян.
Про це повідомляє в Тelegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - пише Тарнавський.
Також наші військові знищили 14 одиниць російської техніки:
БТР;
БМ-21 "Град";
протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";
3 БпЛА "Zala";
3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
гаубиця 2А65 "Мста-Б";
автомобільна техніка.
Зокрема було знищено 4 склади боєприпасів ворога.
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