Медикаменти за програмою "Доступні ліки" з 1 липня більше не продаватимуть за паперовим рецептом, але існують виключення. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку зміна правил "Доступні ліки" Марія Карчевич.

"Програма "Доступні ліки" діє в Україні з 2019 року. І це є урядова програма, яка передбачає відшкодування тих чи інших лікарських препаратів зі сторони держави. Вони випускаються або безкоштовно, або з частковою доплатою. І на сьогодні програма охоплює вже 8 напрямів. З 2019 року програма використовувала електронний рецепт. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, відповідно, ввели певні виключення, щоб можна було використовувати і паперовий рецепт.

Вона додала: "Зараз ці виключення звужуються. Вони будуть діяти не на всій території України, а лише на прифронтонтовій і там, де відбуваються активні бойові дії. На інших областях залишається так, як було до початку війни", - зазначила Карчевич.