У Франції четвертий день тривають протести, спровоковані смертю 17-річного підлітка внаслідок дій поліцейського. З початку липня було затримано понад 1300 осіб у різних частинах країни, а лише у Парижі та його передмістях затримано 406 осіб. Про це повідомляє CNN.

У різних містах протести розгортаються за подібним сценарієм: учасники встановлюють барикади, підпалюють предмети, а також здійснюють сутички з поліцейськими. Деякі протестувальники володіють зброєю, яку вони вкрали з кількох військових магазинів.

Крім цього, вони звільнили тварин у зоопарку, що призвело до того, що зараз по вулицях міста бродять зебри, коні і навіть леви, а мавпи знаходяться на будівлях.

Понад 700 підприємств по всій Франції були пошкоджені з початку протестів, заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер на прес-конференції в суботу. За його словами, підприємства, серед яких торгові центри і банківські відділення, зазнали нападів, були розграбовані, а в деяких випадках спалені дотла.

У світлі протестів президент Франції Еммануель Макрон відклав свій запланований державний візит до Німеччини, повідомила в суботу прес-служба канцелярії німецького президента. Макрон зазнав критики після того, як у середу був помічений на концерті Елтона Джона, в той час як по всій країні руйнувалися будівлі і спалювалися автомобілі.