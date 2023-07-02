SpaceX вивела на орбіту європейський телескоп Euclid для вивчення темної матерії [ Редагувати ]
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту космічний телескоп Euclid Європейського космічного агентства (ESA), який вивчатиме темну матерію всесвіту.
Euclid дістанеться другої точки Лагранжа (L2), яка розташована за 1,5 млн км від Землі на протилежному боці Сонця. Там уже знаходиться орбітальний телескоп James Webb.
Європейська обсерваторія планує провести детальне вивчення галактик, щоб отримати нові дані щодо темної матерії та темної енергії.
Euclid оснащений телескопом діаметром 1,2 м, оптичною камерою, спектрометром та фотометром ближнього інфрачервоного діапазону.
Проект оцінюється в 1 млрд євро і розрахований на шість років. Очікується, що перші дані будуть отримані у 2024 році.
Телескоп Euclid для вивчення темної матерії
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Китай запустив у космос телескоп для вивчення Сонця.
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