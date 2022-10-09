Китай провів успішний запуск космічної обсерваторії Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S) для спостереження за Сонцем. Про це повідомила китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

Запуск здійснили о 07:43 за Пекінським часом (02:43 за Києвом) з космодрому Цзюцюань на півночі країни. Пуск провели за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" (CZ-2D).

Космічна обсерваторія ASO-S з сонячним телескопом "Куафу-1" перебуватиме на сонячно-синхронній орбіті заввишки 720 км. Апарат має пробути на орбіті щонайменше чотири роки.

Обсерваторія досліджуватиме Сонце, його магнітне поле, корональні викиди маси (виверження великої плазмової хмари з зовнішньої атмосфери Сонця) та сонячні спалахи. Апарат також використовуватиметься для прогнозування космічної погоди.

Нагадаємо, у грудні 2021 року в космос відправили орбітальний телескоп James Webb за $10 млрд.