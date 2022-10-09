Китай запустив у космос телескоп для вивчення Сонця [ Редагувати ]
Китай провів успішний запуск космічної обсерваторії Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S) для спостереження за Сонцем. Про це повідомила китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).
Запуск здійснили о 07:43 за Пекінським часом (02:43 за Києвом) з космодрому Цзюцюань на півночі країни. Пуск провели за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" (CZ-2D).
Космічна обсерваторія ASO-S з сонячним телескопом "Куафу-1" перебуватиме на сонячно-синхронній орбіті заввишки 720 км. Апарат має пробути на орбіті щонайменше чотири роки.
Обсерваторія досліджуватиме Сонце, його магнітне поле, корональні викиди маси (виверження великої плазмової хмари з зовнішньої атмосфери Сонця) та сонячні спалахи. Апарат також використовуватиметься для прогнозування космічної погоди.
Нагадаємо, у грудні 2021 року в космос відправили орбітальний телескоп James Webb за $10 млрд.
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