Президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 липня, прибув до Одеси та заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період.



Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.

В Одесі Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України, зокрема зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету"Одеська морська академія" та вручив державні нагороди й бойові прапори.