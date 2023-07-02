Зеленський приїхав в Одесу та заслухав командувача ВМС (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 липня, прибув до Одеси та заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період.
Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми.
В Одесі Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних Сил України, зокрема зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету"Одеська морська академія" та вручив державні нагороди й бойові прапори.
Багато хто в Росії думав, ніби Чорне море - це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-Морські сили нібито не витримають ударів Росії...
Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати.
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