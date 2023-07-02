"Спекотне літо": Міноборони звернулося до окупантів [ Редагувати ]
Окупантів в тимчасово захопленому росіянами Криму чекає "спекотне літо". Відео з натяком окупантам опублікували в Міністерстві оборони України.
Як зазначається, Міноборони натякнуло окупантам на "небажаних гостей". На кадрах видно, як звичайний курорт на захопленому армією рф півострові може отримати несподіваний поворот для загарбників.
"Увага небажаним гостям. Цього літа діють попередження щодо подорожей", - підкреслили в Міноборони.
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