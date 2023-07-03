Данія сьогодні, 3 липня, оголосила про пакет цивільної підтримки України. Його розмір становить трохи більше 90 млн доларів.

Про це повідомляє МЗС Данії.

"Гроші підуть на початок реконструкції шкіл, лікарень і поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення, які проживають у районі бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу планується приділити Миколаєву. Мета пакета - задовольнити нагальні потреби українців, які залишилися в країні під час війни, і водночас створити можливістьдля багатьох переміщених осіб повернутися до своїх домівок.

"Данія є одним із найсильніших партнерів України, і потреба в допомозі для відновлення, на жаль, величезна. Українські діти повинні мати можливість ходити до школи, і жителі повинні мати можливість отримати необхідну медичну допомогу в лікарні, коли це необхідно, навіть якщо триватиме війна", - сказав Міністр зі співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсен.