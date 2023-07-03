Зеленський провів розмову з Шольцом: що обговорили політики [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 липня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це повідомляє глава України у Facebook.
"Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України. Поінформував про ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський заявив, що вони поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан "зернової угоди" та важливість її продовження.
"Дякую за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради", - додав президент України.
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