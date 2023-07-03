Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 липня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє глава України у Facebook.

"Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України. Поінформував про ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський заявив, що вони поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан "зернової угоди" та важливість її продовження.

"Дякую за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради", - додав президент України.