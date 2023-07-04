Пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомляє, що на сільськогосподарських та сезонних ярмарках у місті Києві тимчасово зупинять реалізацію харчових продуктів, які швидко псуються. З метою забезпечення якості і безпеки продуктів, ця заборона буде діяти протягом періоду з 4 до 31 липня.

Заборона торкнеться таких продуктів:

свіже м’ясо,

м’ясопродукти та ковбасні вироби,

жива та свіжоморожена рибу,

морепродукти,

молоко і молочна продукція,

кондитерські вироби з кремом тощо.

В результаті наради, що відбулася з метою організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці, було прийнято рішення про тимчасову заборону реалізації швидкопсувних харчових продуктів на ярмарках, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" і "Київська спадщина". Ці підприємства підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Окрім того, ухвалено рішення, згідно з яким організатори ярмарків мають дотримуватися процедури ветеринарно-санітарної експертизи та вимагати наявності відповідних документів, що підтверджують якість продукції, перед її реалізацією.

Ці заходи були вжиті з метою забезпечення якості та безпеки продуктів, які пропонуються на ярмарках, і будуть діяти в період з 4 до 31 липня, згідно з повідомленням прес-служби.