У Києві заборонили продавати на базарах популярні продукти: список [ Редагувати ]
Пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомляє, що на сільськогосподарських та сезонних ярмарках у місті Києві тимчасово зупинять реалізацію харчових продуктів, які швидко псуються. З метою забезпечення якості і безпеки продуктів, ця заборона буде діяти протягом періоду з 4 до 31 липня.
Заборона торкнеться таких продуктів:
- свіже м’ясо,
- м’ясопродукти та ковбасні вироби,
- жива та свіжоморожена рибу,
- морепродукти,
- молоко і молочна продукція,
- кондитерські вироби з кремом тощо.
В результаті наради, що відбулася з метою організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці, було прийнято рішення про тимчасову заборону реалізації швидкопсувних харчових продуктів на ярмарках, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" і "Київська спадщина". Ці підприємства підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Окрім того, ухвалено рішення, згідно з яким організатори ярмарків мають дотримуватися процедури ветеринарно-санітарної експертизи та вимагати наявності відповідних документів, що підтверджують якість продукції, перед її реалізацією.
Ці заходи були вжиті з метою забезпечення якості та безпеки продуктів, які пропонуються на ярмарках, і будуть діяти в період з 4 до 31 липня, згідно з повідомленням прес-служби.
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