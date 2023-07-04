Загроза теракту росіян на ЗАЕС: українцям розповіли, як підготуватися до евакуації [ Редагувати ]
У разі теракту на Запорізькій АЕС, який можуть влаштувати окупанти, українцям потрібно бути готовим до евакуації.
Що зібрати у валізу
У МОЗ наголошують, що у разі аварії необхідно перебувати в укритті або дістатися туди якнайшвидше.
Якщо доведеться евакуюватися, у валізу необхідно зібрати:
Документи та їх копії (документи, що засвідчують особу, медичні документи, документи, що засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна зв'язатися в екстрених випадках).
Маска для обличчя або респіратор. Аптечку та тижневий запас ліків (якщо у вас хронічні захворювання).
Вологі серветки.
Змінний одяг та взуття.
Мінімально необхідний запас води та їжі.
Саму валізу потрібно обмотати харчовою плівкою або скотчем, щоб спросити процес дезактивації на санітарних постах.
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