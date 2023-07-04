У разі теракту на Запорізькій АЕС, який можуть влаштувати окупанти, українцям потрібно бути готовим до евакуації.

Що зібрати у валізу

У МОЗ наголошують, що у разі аварії необхідно перебувати в укритті або дістатися туди якнайшвидше.

Якщо доведеться евакуюватися, у валізу необхідно зібрати:

Документи та їх копії (документи, що засвідчують особу, медичні документи, документи, що засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, з якими можна зв'язатися в екстрених випадках).

Маска для обличчя або респіратор. Аптечку та тижневий запас ліків (якщо у вас хронічні захворювання).

Вологі серветки.

Змінний одяг та взуття.

Мінімально необхідний запас води та їжі.

Саму валізу потрібно обмотати харчовою плівкою або скотчем, щоб спросити процес дезактивації на санітарних постах.