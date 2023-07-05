Болгарія підтримала вступ України в НАТО [ Редагувати ]
Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проект декларації про підтримку вступу України до НАТО після завершення війни.
У декларації йдеться, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є негайний вихід Російської Федерації за міжнародно визнані кордони всіх суверенних держав.
"Це знак для України, що одного дня, коли, як ми сподіваємося, запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у своєму прагненні приєднатися до НАТО та разом гарантувати нашу безпеку", - сказав співавтор декларації Христо Іванов.
Окрім підтримки членства України в НАТО, у документі також міститься заклик до Болгарії продовжувати надавати військово-технічну допомогу та підтримується українська формула миру.
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