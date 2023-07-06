"Автострада" відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту в Києві [ Редагувати ]
У Києві 6 липня компанія "Автострада" відкрила рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту. Це – перший приклад реалізації великого будівельного проєкту центральної влади в Києві. Відкрито рух на лівобережній розвʼязці Дарницького мосту в Києві. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив засновник ГК "Автострада" Максим Шкіль.
"Більше 15 років міст був в недобудованому стані. Відсутність усього комплексу розв'язок призвела до того, що транспорт не міг використовувати Дарницький міст, як це передбачено проектом. Виник дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости – Південний і міст імені Патона – були перевантажені, у той час коли Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності", - написав Максим Шкіль.
За його словами, проблема проїзду на Лівий берег набула більшого масштабу після початку повномасштабного вторгнення, коли рух через Південний міст було обмежено.
"Російське повномасштабне вторгнення внесло корективи у графіки будівництва, але вже у травні 2022 року Autostrada відновила весь масштаб робіт, щоб пришвидшити відкриття і мінімізувати незручності для водіїв - роботи виконували в цілодобовому режимі за власний рахунок", - зазначив засновник ГК "Автострада".
Він впевнений: будівництво має особливе значення для столиці, і відкриття розв’язки - це перший приклад реалізації великого будівельного проєкту центральної влади в Києві, на відміну від мостів-довгобудів, які роками зводяться в столиці. "У такому форматі "сказано-зроблено" реалізуються всі проєкти Президентської програми. Запрошую водіїв скористатися новими з’їздами Дарницького мосту та оцінити якість робіт від Autostrada", - написав Максим Шкіль.
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