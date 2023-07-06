До вирішального саміту НАТО - лічені дні. Україна, після подачі восени заявки на пришвидшений вступ до альянсу, чекає від цієї зустрічі конкретної відповіді. І чітких формулювань щодо гарантій безпеки на шляху приєднання до альянсу. На що варто сподіватися, а на що - ні, - в матеріалі Ірини Іванової.

Відкладений старт. Ця історія тягнеться вже півтора десятка років. Стільки минуло від саміту у Бухаресті 2008-го, де країни НАТО пообіцяли Україні, що вона колись стане членом цього військового блоку, але відмовились надати план дій щодо членства в альянсі. За ці 15 років в Україні змінилося чотири президенти, відбулася Революція Гідності, росія відібрала Крим, почала військові дії на Донбасі, а в лютому 22-го року - повномасштабну війну.

Ірина Іванова, кореспондентка:

З кінця вересня минулого року на розгляді альянсу лежить заявка від України на пришвидшений вступ до НАТО - за алгоритмом Фінляндії та Швеції. Київ відповіді, а також гарантій безпеки до того часу, поки Україна стане членом альянсу. Свій пас НАТО має зробити наступного тижня у Вільнюсі.

Приєднання України до НАТО - перспектива чітка. На цьому не раз наголошували країни-члени альянсу та генсек Єнс Столтенберг, якому нещодавно продовжили повноваження. Однією ногою, взутою у закордонні берці і з західною зброєю в руках, Україна де-факто вже приєдналася до НАТО. І 21-на країна з альянсу письмово підтвердила євроатлантичні прагнення Києва. Ілюзій немає - вступ України до альянсу під час повномасштабної війни неможливий. Але потрібна конкретика відносно майбутнього.

Володимир Зеленський, Президент України:

Саме такий сигнал, якщо чесно, якийсь сигнал, конкретний, коли ми будемо запрошені. Або запрошення, хотілося б мати запрошення у Вільнюсі - в цілому щось чітке, я про це казав. І я людина конкретна. І дуже хотілося би, щоби на тому боці союзників також були дуже конкретні люди.

Попри очікування Президента, офіційного запрошення приєднатися до НАТО у Вільнюсі не буде. Про це ще раніше заявив генсек альянсу. Натомість Столтенберг запропонував створити Раду Україна - НАТО, і провести її перше засідання на саміті.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми працюємо над створенням нової ради Україна-НАТО, де Україна буде нарівні з союзниками з альянсу. Наша мета - провести перше засідання нової ради у Вільнюсі з українським Президентом Володимиром Зеленським. Двері НАТО відкриті, Україна стане членом альянсу - це рішення союзників і України. Росія не має права вето.

За словами генсека, цей формат підготує Україну до вступу в НАТО у політичному плані. Та чи пройде перше засідання цієї ради за участі Президента - досі під питанням. Києву таких досягнень мало.

Ігор Жовква, заступник голови Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента:

Якщо саміт у Вільнюсі буде безрезультатним, Президент не матиме причини та часу туди їхати. Коли нам кажуть, що найбільшим можливим рішенням буде перетворення Комісії "Україна НАТО" в Раду "Україна НАТО", то що? Нам не потрібна зміна формату сама по собі. Тим паче, що Рада "Росія НАТО" досі існує. Уявіть собі, що на Вільнюському саміті не буде відповіді на заявку, яку президент зробив понад півроку тому. Який сигнал це дасть агресору? Поганий сигнал для всіх нас, але дуже хороший і приємний сигнал для росії.

Проти спрощення вимог для України при вступі до НАТО - виступають Сполучені Штати Америки. Стандарти альянсу - єдині для всіх, заявив журналістам президент Джо Байден. Він погоджується, що українське військо у своїй боєздатності сягнуло стандартів НАТО, але сумнівається, чи безпекова система України відповідає цим стандартам, і чи не корумпована вона.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Ми обговорювали з нашими союзниками в НАТО та з Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення Києва до євроатлантичної інтеграції. Президент сказав - він неодноразово це повторював: Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка інша країна НАТО, перш ніж приєднатися. На його думку, Україна може це зробити. Ми віддані політиці відкритих дверей НАТО.

Щодо гарантій безпеки - чіткості досі немає. Частково Україна їх уже отримала - завдяки постачанню зброї та систем протиповітряної оборони західного зразка на фронт. Що зіграло визначальну роль у здатності нашого війська опиратися агресору та йти у наступ. Цілком імовірно, на саміті у Вільнюсі оголосять про новий довгостроковий пакет фінансової підтримки України, який міститиме і політичну складову.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Саміт НАТО пройде у Вільнюсі, і Польща та Італія мають схожі, якщо не ідентичні позиції щодо надання Україні найсильніших гарантій безпеки з можливих. Ми дуже добре знаємо, що пасивність у цьому питанні буде надзвичайно небезпечною.

Українська влада закликає союзників бути більш рішучими, щоб прийдешній саміт у Вільнюсі не повторив долю Бухарестського.