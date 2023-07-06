Спроможні громади України беруть під свій патронат міста на Херсонщині у рамках проекту "Пліч-о-пліч". Це нова сторінка співпраці між громадами тилових регіонів та містами й селами різних областей, які найбільше постраждали від російського вторгнення. 15 регіонів відбудують 26 населених пунктів на Правобережжі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник Голови Офісу Президента Олексій Кулеба.