15 тилових областей відбудують 26 населених пунктів на Херсонщині - Кулеба (відео) [ Редагувати ]
Спроможні громади України беруть під свій патронат міста на Херсонщині у рамках проекту "Пліч-о-пліч". Це нова сторінка співпраці між громадами тилових регіонів та містами й селами різних областей, які найбільше постраждали від російського вторгнення. 15 регіонів відбудують 26 населених пунктів на Правобережжі.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник Голови Офісу Президента Олексій Кулеба.
На Херсонщині зараз знаходяться представники 15 тилових областей. Вони на волонтерських засадах приїхали відбудовувати населені пункти Херсонщини.. Сюди привезли техніку, працює вже більше 300 людей. Наші тилові області тільки починають цей проект... Зараз мова йде виключно про поточний ремонт...
Категорійність визначаєтья на місцях органами місцевого самоврядування. Зазвичай це стосується тих об'єктів, де проживать люди з інвалідністю, де є загиблі герої, де члени сім'ї пішли захищати Вітчизну..
Соціальні виплати (населенню - ред.) проходять у чотири рівня. Перший рівень це державна допомога - 5000 грн людям, житло яких постраждало. Окрім того, є виплати з міського бюджету, обласного бюджету. Також є виплати з міжнародних фондів.
Тільки з державного бюджету за останні два дні було зроблено більше 500 виплат. Тобто процес іде, це важливо, люди мають отримати соціальну дпоомгу від держави. Місто і область також роблять виплати. У них менші темпи, але це в основному прив'язано до того, що люди в першу чергу звертаються до державних органів влади.
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