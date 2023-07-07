Країни-члени НАТО досі не визначились, що запропонувати Україні на саміті Альянсу, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Про це повідомляє The Washington Post.

США, які мають найбільший вплив на рішення 31 члена Альянсу, протягом місяців маневрували, щоб знизити очікування України від саміту НАТО.

Вашингтон зосереджував розмову на гарантіях безпеки, а не на членстві в найближчій перспективі, яке багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати, поки Україна перебуває у стані війни з росією.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Вільнюський саміт дасть Альянсу можливість виправити помилку, яка була допущена на саміті в Бухаресті у 2008 році, коли Україні та Грузії було сказано, що вони стануть членами колись у майбутньому, не повідомляючи, коли і як це станеться.

Оглядаючись назад, багато чиновників і аналітиків кажуть, що це зробило країни мішенню для російського вторгнення - Грузію в 2008 році, а Україну в 2014 році та минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Адже росія напала на країни, що були позбавлені захисту доктрини колективної оборони НАТО, згідно з якою напад на одного союзника вважається нападом на всіх.

При цьому частина членів НАТО все ще ставлять під сумнів готовність України вступити до Альянсу. Вони зазначають, що Київ ще має пройти довгий шлях до реформування своєї армії та розв'язання хронічної проблеми з корупцією.

Незалежно від того, чи схвалять прагнення України до членства, чи ні, українські чиновники очікують від західних країн зобов’язань у сфері безпеки невідкладно і якнайшвидше. Такі гарантії безпеки можуть також служити для стримування росії від будь-яких великих актів агресії в майбутньому.

За словами дипломатів, деталі пакету безпеки ще не визначені. Але офіційні особи США та НАТО описали нові пропозиції щодо двосторонніх або багатосторонніх угод, як пакти про взаємну оборону або меморандуми безпеки з Україною.

У Вільнюській декларації союзники повинні знайти такі формулювання, які б не надавали росії права "вето" на членство вважає колишній помічник генсека НАТО з питань оборонних інвестицій Каміль Гранд, який зараз є політичним співробітником Європейської ради з міжнародних відносин.