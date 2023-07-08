Британія пообіцяла і надалі підтримувати Україну [ Редагувати ]
Британія й надалі буде продовжувати підтримувати Україну в війні, що почала рф.
Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
"Минуло 500 днів відтоді, як Росія розпочала свій жорстокий і боягузливий напад на Україну, народ якої боровся важче та з більшою мужністю, ніж могли передбачити їхні вороги", - йшлось в повідомленні.
Міністерство нагадало, що народ України бореться не лише за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але й за кожного громадянина Європи та світу.
"Давайте не забувати, що стоїть на кону... Саме тому ми будемо продовжувати, не зупиняючись, підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосили в Міноборони Британії.
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