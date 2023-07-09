У низці областей України в неділю, 9 липня, знову очікуються дощі та грози. Також місцями можливі пориви вітру.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози.

При цьому на решті території без опадів. Тільки в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі й грози.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, у південній частині та східних областях 18-22°. Вдень 22-27°, на Закарпатті та в Одеській області місцями 28-30°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. По всій країні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

В столиці та області мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°, по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.