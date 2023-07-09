ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Минулої доби наші військові знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог втратив 234 040 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано;
танків - 4078 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 7964 (+11) од.;
артилерійських систем - 4366 (+20) од.;
РСЗВ - 668 (+7) од.;
засоби ППО - 413 (+3) од.;
літаків - 315 (+0) од.;
гелікоптерів - 309 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19) од.;
крилаті ракети - 1271 (+0) од.;
кораблі/катери - 18 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од.;
спеціальна техніка - 628 (+8) од.
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