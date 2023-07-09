У мережі з'явилося відео першого застосування ЗСУ трофейного ТОС-1А "Солнцепек" [ Редагувати ]
У мережі з'явилося відео першого застосування ЗСУ трофейної російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Солнцепек". Відео виклав у мережу журналіст Юрій Бутусов.
На відео - прожарка російських позицій трофейною системою, що була захоплена в районі Балаклії під час Харківської наступальної операції, разом зі значним резервом ракет. "Солнцепек" знаходиться в розпорядженні одного з українських підрозділів і використовується виключно за нагальної необхідності вразити розташування ворога термобаричними ракетами.
Повідомляють, що разом з "Солнцепеком" ЗСУ захопили деякий запас термобаричних ракет, але будь-які запаси кінцеві, а виробництва на Україні та на Заході немає.
ТОС-1А "Солнцепек" - вогнеметна система, створена на базі шасі танка Т-72. У системі використовуються некеровані реактивні снаряди калібру 220 міліметрів з термобаричною бойовою частиною, які мають нищівний ефект.
Термобарична зброя фактично випалює кисень з атмосфери для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.
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