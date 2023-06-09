Під Запоріжжям український "Паладін" знищив важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепек" (відео) [ Редагувати ]
Під Запоріжжям 155 мм самохідні гаубиці М109А6 "Паладін" ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепек". Це сталося у пятницю, 9 червня, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
ТОС-1А "Сонцепек" - вогнеметна система, створена на базі шасі танка Т-72. У системі використовуються некеровані реактивні снаряди калібру 220 міліметрів з термобаричною бойовою частиною, які мають нищівний ефект.
Термобарична зброя фактично випалює кисень з атмосфери для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.
4 лютого 2023 року Сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", а 14 лютого бійці 72 бригади знищили ще один "Солнцепек". 8 березня СБУ виклала відео, як бійці Центру спецоперацій "А" FPV-дроном знищили ТОС-1 "Солнцепек".
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