Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що узгоджено "кілька важливих рішень" перед самітом НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, завдяки яким "шлях України до НАТО точно стане коротшим". Про це глава МЗС написав у Threads.

Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили. Але бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим - ясності щодо запрошення України до вступу. Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що у НАТО немає одностайності щодо приєднання України до альянсу. У Білому домі вважають, що Україна не відповідає певним критеріям НАТО і має провести реформи.

Наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. Водночас на липневому саміті у Вільнюсі буде "надіслано потужний сигнал про підтримку та солідарність з Україною", який стане чітким сигналом, що майбутнє України в НАТО.