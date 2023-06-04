Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: подробиці [ Редагувати ]
Масштабна пожежа спалахнула неподалік Києва 4 червня. На полі загорілися пластикові труби.
Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.
Загоряння спалахнуло у Вишгородському районі Київської області.
"Попередньо, у полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Потерпілі відсутні", - йдеться у повідомленні.
Наразі причина пожежі невідома, її встановлюють фахівці.
Жителі Києва у соцмережах повідомляють, що величезний стовп диму від пожежі можна помітити навіть з центру столиці.
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