В Україні почали перевірку сховищ: яка ситуація з укриттями у Подільському районі столиці

Поки лихо не впаде... В Україні почали перевірку сховищ. На другому році великої війни, після маштабних обстрілів наших міст російськими терористами, знадобилися ще три смерті, зокрема дитини, аби збагнути: в момент смертельної небезпеки будь-хто з нас може опинитися перед закритими дверима.