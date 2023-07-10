Сили оборони України за тиждень просунулися на 4 кв.км на сході та на 10,2 кв.км - на півдні.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона повідомила, що протягом минулого тижня росіяни завдали по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів.

За тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту українські військові звільнили 24 кв.км. За тиждень просунулися на 4 кв.км.

Загалом, на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксували збільшення кількості обстрілів до 7184. Окупанти використали 343 402 артилерійських та реактивних снарядів.

За тиждень внаслідок наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони.

Звільнена площа складає 168,6 кв. км. За тиждень - 10,2 кв.км.

Загалом, на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів.

Українські військові завдали ударів: