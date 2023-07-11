Ната Жижченко, фронтвуменка українського електро-фольк гурту ONUKA, була обрана українською амбасадоркою ініціативи Spotify Equal. Співачка розповіла про це у своєму Instagram.

У липні 2023 року компанія Spotify запросила Нату Жижченко стати представницею Spotify Equal в Україні. Гурт ONUKA прикрасив обкладинку плейлиста EQUAL Україна. Крім цього, їхній новий трек "PEREMOHA" було додано до глобального плейлиста EQUAL Global з майже мільйоном підписників.

Крім того, білборд зі ONUKA прикрасив Times Square у Нью-Йорку, одному з найпопулярніших майданчиків світової реклами.

Це ще одна унікальна можливість для української творчої спільноти та загалом України нагадувати про себе та підтримувати фокус уваги світу на країні на постійній основі.