Фото відомої української співачки прикрасило білборд на Times Square у Нью-Йорку [ Редагувати ]
Ната Жижченко, фронтвуменка українського електро-фольк гурту ONUKA, була обрана українською амбасадоркою ініціативи Spotify Equal. Співачка розповіла про це у своєму Instagram.
У липні 2023 року компанія Spotify запросила Нату Жижченко стати представницею Spotify Equal в Україні. Гурт ONUKA прикрасив обкладинку плейлиста EQUAL Україна. Крім цього, їхній новий трек "PEREMOHA" було додано до глобального плейлиста EQUAL Global з майже мільйоном підписників.
Крім того, білборд зі ONUKA прикрасив Times Square у Нью-Йорку, одному з найпопулярніших майданчиків світової реклами.
Це ще одна унікальна можливість для української творчої спільноти та загалом України нагадувати про себе та підтримувати фокус уваги світу на країні на постійній основі.
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