Президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що досягнутого на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо. Він сподівається, що Україну приймуть до Альянсу за кілька років. Про це повідомляє "РБК-Україна".

На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом нашого Альянсу, - заявив Дуда.

Президент Польщі вважає, що після вчорашніх рішень союзників шлях став зрозумілим.

Щодо графіка дуже складно говорити, практично неможливо, з урахуванням того, що нам потрібна єдність при ухваленні рішення. Говорити про повноцінне членство України зараз. Але ми можемо вирішити, що Україна стане членом НАТО, не знаю, завтра. Це війна, а під час війни це членство неможливо, беручи до уваги статтю 5 і колективну оборону, - зауважив Дуда.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на критику президента України Володимира Зеленського на рахунок Альянсу, яка була висловлена під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі.