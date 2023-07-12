Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на критику президента України Володимира Зеленського на рахунок Альянсу, яка була висловлена під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомляє ARD.

Усі кажуть, що майбутнє України - в НАТО, щойно закінчиться війна, - сказав Пісторіус.

Він заявив, що Україна має зобов’язання щодо членства в НАТО - і це також зрозуміло Зеленському. За його словами, висунуті Альянсом умови були "абсолютно нормальними".

Усе це - нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО, - сказав Пісторіус.

Проте міністр зазначив, що він "розуміє невдоволення і нетерпіння" України.