Міністерство освіти надало керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти рекомендації щодо початку навчального року в наступних 2023-2024 роках, а також щодо формату навчання. Цю інформацію можна знайти в офіційному листі Міносвіти, опублікованому на порталі Osvita.

Зокрема, рекомендується керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.

Проте, варто відзначити, що згідно з чинним законодавством та принципами автономії та самоврядування, освітні заклади мають право самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу, враховуючи свої внутрішні можливості та особливості.

Водночас, вимушений перехід закладів освіти на проведення освітнього процесу в дистанційному форматі, викликаний спочатку епідемією COVID-19, а потім і збройною агресією рф, зрештою призвів до незаперечного зниження якості освіти.

Серед проблем, що вказують на погіршення якості освіти, названо такі:

Відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами

Велика кількість домашніх завдань

Технічні проблеми

Недостатнє забезпечення отримувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою

Нестача спілкування

Відсутність отримання дієвого практичного досвіду

Тому в Міносвіти рекомендують закладам вищої та спеціальної вищої освіти 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів.

Ця рекомендація не стосується закладів освіти, які розміщені на територіях, що знаходяться в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем С-300 та аналогічних.

Міністерство повною мірою усвідомлює виклики, які стоять перед закладами у зв'язку з поновленням навчання в аудиторному форматі, тому першочерговим завданням для навчальних закладів є безпечна складова навчального процесу.

Керівникам закладів освіти у липні-серпні 2023 року рекомендується докласти максимальних зусиль щодо упорядкування існуючих укриттів (як спеціалізованих, так і пристосованих), у тому числі із залученням коштів спеціального фонду, для проведення в них занять під час повітряних тривог.