Верховна Рада попросить президента Грузії помилувати Саакашвілі [ Редагувати ]
У Верховній Раді зареєстрований проект звернення до президента Грузії та парламентів держав - членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляється у проекті постанови №9491, внесеній великою групою депутатів.
З метою збереження життя та здоров’я громадянина України, Верховна рада планує:
- закликати президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі;
- звернутися до президента Грузії з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;
- звернутися до парламентів держав - членів Європейського Союзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії гуманістичного акту та помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.
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