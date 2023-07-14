В Японії під час випробування ракети Epsilon S стався вибух. Про це повідомляє Kyodo. За попередньою інформацією вибухнув ракетний двигун.

Випробування ракети проводило Японське агентство аерокосмічних досліджень на полігоні у префектурі Акіта у п'ятницю, 14 липня.

Двигун твердопаливної ракети Epsilon S вибухнув буквально за хвилину після старту випробувань. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деякі японські та західні ЗМІ заявили, що чергове невдале випробування підірвало космічні амбіції Японії.