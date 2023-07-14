В Японії вибухнула ракета (відео) [ Редагувати ]
В Японії під час випробування ракети Epsilon S стався вибух. Про це повідомляє Kyodo. За попередньою інформацією вибухнув ракетний двигун.
Випробування ракети проводило Японське агентство аерокосмічних досліджень на полігоні у префектурі Акіта у п'ятницю, 14 липня.
Двигун твердопаливної ракети Epsilon S вибухнув буквально за хвилину після старту випробувань. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Деякі японські та західні ЗМІ заявили, що чергове невдале випробування підірвало космічні амбіції Японії.
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