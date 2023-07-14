росіяни допитують на поліграфі українців, які виїжджають з окупованих територій через Крим [ Редагувати ]
Українських громадян, які намагаються виїхати через Крим з окупованої частини Херсонської області, російські військові змушують проходити поліграф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
За інформацією відомства, росіяни використовують поліграф для проведення вибіркових опитувань серед українських громадян. Зазвичай це стосується осіб, які перетинають адміністративний кордон між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю.
У ЦНС зазначили, що громадяни України, які викликають підозри у російських окупантів, виводяться у окреме приміщення для проведення допиту. Це часто стосується українців, які не мають "російського паспорту".
Нагадаємо, окупанти везуть боєприпаси на фронт через окупований Крим у вантажівках. Внаслідок цього на Кримському мосту виникли масштабні затори.
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