Партизанський рух "АТЕШ" заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС рф на Херсонщині. Про це вони повідомили у своєму Telegram.

Українські партизани повідомили про успішну операцію, яку вони здійснили у селі Великі Копані, розташованому на тимчасово окупованій території Херсонської області.