Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами на Херсонщині [ Редагувати ]
Партизанський рух "АТЕШ" заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС рф на Херсонщині. Про це вони повідомили у своєму Telegram.
Українські партизани повідомили про успішну операцію, яку вони здійснили у селі Великі Копані, розташованому на тимчасово окупованій території Херсонської області.
14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Великие Копани, Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина 34. В результате подрыва 6 военных вс рф были уничтожены, 2 грузовика, что их перевозили - повреждены. Мы продолжим уничтожать врага, пока последний рашист не покинет нашу землю! Или не окажется в ней.
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